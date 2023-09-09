Теренс Кроуфорд: «Я против Канело – самый большой бой в боксе»

Кроуфорд уверен, что в боксе нет большего события, чем его поединок с Канело.

«Канело против Кроуфорда – самый большой бой во всем боксе. Нет бойца, который устроит более крупный поединок, чем мы», – заявил абсолютной чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Канело – о Кроуфорде: «Я уважаю Теренса, но он победил лишь одного хорошего бойца за всю карьеру»

Головкин – пятый в рейтинге BoxRec вне зависимости от весовой категории. Канело – второй