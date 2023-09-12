Джон Райдер: «Если я поехал в Мексику за Канело, то и в Казахстан улечу за Головкиным»
Британец Джон Райдер в очередной раз заявил, что готов выйти на ринг против экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина в Казахстане.
В мае Райдер дрался с абсолютным чемпионом мира Саулем Канело Альваресом в его родной Гвадалахаре и проиграл мексиканцу единогласным решением судей.
— Если я поехал в Гвадалахару, чтобы сразиться с Канело, я определенно полечу в Казахстан ради боя с Головкиным. Затем я бы вернулся в Мексику и подрался там с Мунгией. Я не прочь попутешествовать, — заявил дважды промежуточный чемпион мира.
Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы
Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым
Гилберт Бернс – о потенциальном чемпионе UFC: «Шавкат Рахмонов очень хорош»
Комментарии