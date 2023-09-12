Джон Райдер: «Если я поехал в Мексику за Канело, то и в Казахстан улечу за Головкиным»

Британец Джон Райдер в очередной раз заявил, что готов выйти на ринг против экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина в Казахстане.

В мае Райдер дрался с абсолютным чемпионом мира Саулем Канело Альваресом в его родной Гвадалахаре и проиграл мексиканцу единогласным решением судей.

— Если я поехал в Гвадалахару, чтобы сразиться с Канело, я определенно полечу в Казахстан ради боя с Головкиным. Затем я бы вернулся в Мексику и подрался там с Мунгией. Я не прочь попутешествовать, — заявил дважды промежуточный чемпион мира.

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