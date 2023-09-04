Канело – о Кроуфорде: «Я уважаю Теренса, но он победил лишь одного хорошего бойца за всю карьеру»

Теги Сауль Альварес Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес считает, что Теренс Кроуфорд победил лишь одного сильного бойца.

«Я всегда говорил, что уважаю Теренса Кроуфорда. Это очень талантливый боксер, но он только что выиграл один большой бой. Если вы посмотрите его статистику, то увидите, что он победил лишь одного хорошего бойца. Я не думаю, что он побеждал других сильных боксеров», – заявил многократный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

Напомним, что в июле Кроуфорд нокаутировал Спенса в девятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира.

Теренс Кроуфорд: «Бой с Канело – это возможность показать мое величие. Я поднимусь во второй средний вес ради этого»

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16 комментариев

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Темирлан Абильдаев
Даже если это и так (хотя лично я не согласен), Кроуфорд своего единственного топа победил так, будто перед ним был перворазрядник. Канело же своих топов "побеждал" спорными судейскими решениями, усушкой по контракту и т.д. Не говоря уже о том, что Канело дважды в карьере тупо сводили в школу. Так что Кроуфорд по праву котируется выше
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Darhan Kenzhalin
Ответ Johnny Walker
Кого побил Альварес? Никого. Флойду и то проиграл. Переоцененный раздутый коммерс.
Проиграл пиковому Флойду! По очкам…
+7
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Саламбек Алаев
Ответ Johnny Walker
Кого побил Альварес? Никого. Флойду и то проиграл. Переоцененный раздутый коммерс.
Головкин , Мигель Котто, Ковалев , Амир Хан …
+4
-1
+3
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Asl Ali
пфф а кого канело победил в их родном весе ? всю карьеру в своем вымышленном весе бился
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ender
Ответ Саламбек Алаев
Головкин , Мигель Котто, Ковалев , Амир Хан …
Только Головкин. И не так чтобы победил.. Про два первых боя речь конечно же.
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человек умелый
Ответ Саламбек Алаев
Головкин , Мигель Котто, Ковалев , Амир Хан …
По списку:
1) Проиграл, 2) на спаде 3) с очень коротким уведомлением и уже на спаде 4) посредственный.

Альварес всю свою карьеру дрался в тепличных условиях
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ender
Ответ человек умелый
По списку: 1) Проиграл, 2) на спаде 3) с очень коротким уведомлением и уже на спаде 4) посредственный. Альварес всю свою карьеру дрался в тепличных условиях
Хан с Котом еще и мелкие откровенно.
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человек умелый
Ну тогда Альварес не победил даже одного хорошего бойца
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fedorbazaykin
Бёрнс, Гамбоа, Хан, Портер и это без Спенса
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Вадим Сидоров
Ответ Abu Umar
как бы прискорбно это не звучало, ЭТО ФАКТ. так что до канело ему ещё расти
36 лет в октябре будет, поздно уже расти. Нужны топовые бои пока не сдал
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Yury Fedoseev
Ответ Darhan Kenzhalin
Проиграл пиковому Флойду! По очкам…
Флойд почти всех по очкам побеждал. Но это не отнимает того , что 99% своих побед по очкам , он просто водил в школу соперников.
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Maxim Safiulin
Ответ Darhan Kenzhalin
Проиграл пиковому Флойду! По очкам…
Какому блин пиковому) Флойду уже 38 на тот момент было))
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