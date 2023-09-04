Канело – о Кроуфорде: «Я уважаю Теренса, но он победил лишь одного хорошего бойца за всю карьеру»

Сауль Альварес считает, что Теренс Кроуфорд победил лишь одного сильного бойца.

«Я всегда говорил, что уважаю Теренса Кроуфорда. Это очень талантливый боксер, но он только что выиграл один большой бой. Если вы посмотрите его статистику, то увидите, что он победил лишь одного хорошего бойца. Я не думаю, что он побеждал других сильных боксеров», – заявил многократный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

Напомним, что в июле Кроуфорд нокаутировал Спенса в девятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира.

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