Гаджиев – о гонораре Минеева за бой по кикбоксингу: «10 млн рублей? Больше»

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев назвал гонорар Владимира Минеева.

«Гонорар Минеева – 10 млн рублей? Больше. Гонорары Владимира сейчас вокруг 15 млн», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Напомним, что 15 сентября в Элисте Владимир Минеев подерется по правилам кикбоксинга с Рафаэлем Карвальо.

Бойцовский клуб РЕН ТВ в Элисте: Минеев против Карвальо и другие бои

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3 комментария

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Мага осторожный
Депутаты всегда хорошим аппетитом отличались
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Рамазан Магомедов
Будет на что помочь своим избирателям..
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Игорь Пичугин
В ДНР бьется, на ринге будет биться, все о нас думает депутат Минеев!
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