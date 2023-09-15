Гаджиев – о гонораре Минеева за бой по кикбоксингу: «10 млн рублей? Больше»
Камил Гаджиев назвал гонорар Владимира Минеева.
«Гонорар Минеева – 10 млн рублей? Больше. Гонорары Владимира сейчас вокруг 15 млн», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
Напомним, что 15 сентября в Элисте Владимир Минеев подерется по правилам кикбоксинга с Рафаэлем Карвальо.
Бойцовский клуб РЕН ТВ в Элисте: Минеев против Карвальо и другие бои
Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS
3 комментария