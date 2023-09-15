Гаджиев – о гонораре Минеева за бой по кикбоксингу: «10 млн рублей? Больше»

Камил Гаджиев назвал гонорар Владимира Минеева.

«Гонорар Минеева – 10 млн рублей? Больше. Гонорары Владимира сейчас вокруг 15 млн», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Напомним, что 15 сентября в Элисте Владимир Минеев подерется по правилам кикбоксинга с Рафаэлем Карвальо.

Бойцовский клуб РЕН ТВ в Элисте: Минеев против Карвальо и другие бои

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