Исмаилов – Гаджиеву: «Победить Минеева мне мешал функционал. А как теперь Владимир справится со мной?»
Магомед Исмаилов заявил, что уверен в победе над Владимиром Минеевым.
«Камил, как мы все знаем, победить Минеева мне мешал мой функционал. Не ударка или борьба, а именно функционал.
В последних трех боях я провел шесть раундов по боксу, пять – по MMA, потом снова шесть раундов по боксу! Все поединки дошли до решения, получается, с моей стороны вопрос функционала решен!
И что теперь нужно подтянуть Минееву, чтобы справиться с пятираундовым Исмаиловым? Борьбу или бокс?
Решать вам. Просто прекрати так предвзято рассуждать о том, у кого есть шансы, а у кого их нет. Это так не работает!
Бокс или ММА, мне без разницы. Просто пусть зайдет на территорию, в которой мне можно будет его бить, а там уж посмотрим, у кого какие шансы! Последний удар все равно за мной», – ответил в соцсетях Магомед Исмаилов Камилу Гаджиеву.
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