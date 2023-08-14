Исмаилов – Гаджиеву: «Победить Минеева мне мешал функционал. А как теперь Владимир справится со мной?»

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

Магомед Исмаилов заявил, что уверен в победе над Владимиром Минеевым.

«Камил, как мы все знаем, победить Минеева мне мешал мой функционал. Не ударка или борьба, а именно функционал.

В последних трех боях я провел шесть раундов по боксу, пять – по MMA, потом снова шесть раундов по боксу! Все поединки дошли до решения, получается, с моей стороны вопрос функционала решен!

И что теперь нужно подтянуть Минееву, чтобы справиться с пятираундовым Исмаиловым? Борьбу или бокс?

Решать вам. Просто прекрати так предвзято рассуждать о том, у кого есть шансы, а у кого их нет. Это так не работает!

Бокс или ММА, мне без разницы. Просто пусть зайдет на территорию, в которой мне можно будет его бить, а там уж посмотрим, у кого какие шансы! Последний удар все равно за мной», – ответил в соцсетях Магомед Исмаилов Камилу Гаджиеву.

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