Босс RCC: «На декабрь 2023 года запланирован реванш Илича и Шлеменко»

Босс RCC анонсировал второй бой Александра Илича и Александра Шлеменко.

«В декабре у нас запланирован бой Шлеменко – Илич. Поединки Алексея Олейника и Ивана Штыркова. Это будет новогодний турнир. Возможно, даже получится в кард поставить бой Виталия Минакова», – сообщил руководитель RCC Николай Клименко.

Напомним, летом 2022 года нокаутировал на первой минуте, добив соперника после удара коленом в голову.

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