Босс RCC хочет реванш Шлеменко и Илича: «В приоритете сделать бой в 2023 году»

RCC хочет организовать реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

«Сейчас мы стараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы организовать реванш с .

Для нас в приоритете сделать этот бой в 2023 году. Шлеменко в бою против Оливейры показал свою готовность к реваншу.

Думаю, что он подойдет к этому поединку в хорошей форме и порадует болельщиков ярким боем с Иличем», – сказал босс RCC Николай Клименко.

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