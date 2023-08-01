Босс RCC Клименко: «Бой Исмаилова и Шлеменко – шоу, но в планах реванш Александра с Иличем»

Теги Александр Шлеменко Магомед Исмаилов RCC Александр Илич Бокс/MMA/UFC

Босс RCC работает над организацией реванша между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

«В любом случае событие с участием Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко – это шоу, которое привлекает внимание.

Многие менеджеры и промоутеры бегают за спортсменами, чтобы организовать бой с их участием. В ближайших планах реванш Шлеменко с Александром Иличем.

Сейчас ждем его полного восстановления. В идеале бой планируется в этом году. Планировали на сентябрь, но он не успевает восстановиться.

Мы должны пообщаться с Александром, узнать его график, от которого будем отталкиваться», – сказал руководитель RCC Николай Клименко.

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