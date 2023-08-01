Босс RCC Клименко: «Бой Исмаилова и Шлеменко – шоу, но в планах реванш Александра с Иличем»

Босс RCC работает над организацией реванша между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

«В любом случае событие с участием и – это шоу, которое привлекает внимание.

Многие менеджеры и промоутеры бегают за спортсменами, чтобы организовать бой с их участием. В ближайших планах реванш Шлеменко с .

Сейчас ждем его полного восстановления. В идеале бой планируется в этом году. Планировали на сентябрь, но он не успевает восстановиться.

Мы должны пообщаться с Александром, узнать его график, от которого будем отталкиваться», – сказал руководитель RCC Николай Клименко.

Штырков – о тренировках в школе Шлеменко: «Физподготовка была общая для всех. Это не нормально. Не все вывозили»

Шлеменко – о стычке с Минеевым: «Я шел к нему спросить за слова, а он гонял вес, умирал и сразу мяться начал»