Шлеменко – о Стрикленде: «Когда не хватало спарринг-партнеров, звонили Шону и он не раз нас выручал. Он заслужил титул»

Теги UFC MMA Александр Шлеменко Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко поздравил Шона Стрикленда с чемпионским титулом в UFC.

«Столько лет прошло… Помним Шона Стрикленда совсем молодым бойцом! Что его отличало еще тогда – он очень любил спарринги! Когда не хватало спарринг-партнеров, звонили Шону и он не раз нас выручал, помогал в подготовке. Поздравляем нового чемпиона UFC! Он заслужил эту победу, в первую очередь, благодаря своему бойцовскому характеру!» – заявил Александр Шлеменко.

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1 комментарий

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mario-romario
Шлему надо только о спорте и говорить, он только в этом и разбирается.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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