Шлеменко – о Стрикленде: «Когда не хватало спарринг-партнеров, звонили Шону и он не раз нас выручал. Он заслужил титул»

Александр Шлеменко поздравил Шона Стрикленда с чемпионским титулом в UFC.

«Столько лет прошло… Помним Шона Стрикленда совсем молодым бойцом! Что его отличало еще тогда – он очень любил спарринги! Когда не хватало спарринг-партнеров, звонили Шону и он не раз нас выручал, помогал в подготовке. Поздравляем нового чемпиона UFC! Он заслужил эту победу, в первую очередь, благодаря своему бойцовскому характеру!» – заявил Александр Шлеменко.

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Чемпионство Стрикленда – торжество безумия. Наслаждайтесь!