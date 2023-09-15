Хрюнов сообщил о семейных проблемах у Дацика: «Он не развелся, но у Вячеслава трудный период с женой»

Владимир Хрюнов сообщил, что Вячеслав Дацик близок к разводу с женой.

«Думаю, что это можно назвать трудным периодом их отношений. Лично я делаю все, чтобы возродилась их семья. Официально они не разведены», – сказал Владимир Хрюнов.

Напомним, что боец женат на Виктории Дацик, с которой он воспитывает дочь.

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