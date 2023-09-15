Хрюнов сообщил о семейных проблемах у Дацика: «Он не развелся, но у Вячеслава трудный период с женой»
Владимир Хрюнов сообщил, что Вячеслав Дацик близок к разводу с женой.
«Думаю, что это можно назвать трудным периодом их отношений. Лично я делаю все, чтобы возродилась их семья. Официально они не разведены», – сказал Владимир Хрюнов.
Напомним, что боец женат на Виктории Дацик, с которой он воспитывает дочь.
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Когда бывший друг Дацика вернулся домой, то застал смененные замки, пропажу всех ценностей и документов. Также мужчина узнал, что было продано авто Audi Q5. Как в 2019-ом отмечал Mash, братаны Дацика тогда якобы пытались выжить бывшего коллегу из квартиры.
После этой истории у Виктории и Вячеслава Дациков родилась дочь. В целом, новая супруга очень благоприятно повлияла на бойца – он стал очень часто драться, меньше влипает в скандалы и уже не ведет такую бессмысленно агрессивную риторику, как раньше