Хрюнов сообщил о семейных проблемах у Дацика: «Он не развелся, но у Вячеслава трудный период с женой»

Теги Владимир Хрюнов Вячеслав Дацик Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов сообщил, что Вячеслав Дацик близок к разводу с женой.

«Думаю, что это можно назвать трудным периодом их отношений. Лично я делаю все, чтобы возродилась их семья. Официально они не разведены», – сказал Владимир Хрюнов.

Напомним, что боец женат на Виктории Дацик, с которой он воспитывает дочь.

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1 комментарий

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sfilatov13
Вспоминать щепетильную историю стоит с того, что друг Дацика – Вячеслав Мамлыгин – это тот самый человек, с которым боец разгонял какой-то бордель в Санкт-Петербурге. Напомним, именно за этот "антибардельный" рейд Дацик когда-то попал в тюрьму, дело было в 2016-ом. Мамлыгин так увлекся разгоняемым контингентом, что решил опробовать на себе роль Ричарда Гира из "Красотки" – одной из проституток подарил авто, описал на нее часть квартиры и даже женился. Но семейное счастье длилось лишь до тех пор, пока другой Слава не вышел из тюрьмы – госпожа Мамлыгина сразу начала проводить с бойцом много времени, а вскоре вызвала на свой адрес полицию с сообщением об агрессии мужа и его наркотических пристрастиях. Горе-супруг получил двое суток, а за это время экс-проститутка и Дацик успели реализовать интересное.
Когда бывший друг Дацика вернулся домой, то застал смененные замки, пропажу всех ценностей и документов. Также мужчина узнал, что было продано авто Audi Q5. Как в 2019-ом отмечал Mash, братаны Дацика тогда якобы пытались выжить бывшего коллегу из квартиры.
После этой истории у Виктории и Вячеслава Дациков родилась дочь. В целом, новая супруга очень благоприятно повлияла на бойца – он стал очень часто драться, меньше влипает в скандалы и уже не ведет такую бессмысленно агрессивную риторику, как раньше
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