Владимир Хрюнов: «У Дацика будет бой с Романкевичем 27 октября»

Вячеслав Дацик проведет бой по правилам ММА 27 октября.

«У Дацика будет бой с Петром Романкевичем по правилам ММА. Клетка и маленькие перчатки», – сообщил промоутер .

Последний раз дрался в августе 2023 года, нокаутировав в бою по правилам бокса Оли Томпсона.

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Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS