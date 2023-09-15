Владимир Хрюнов: «У Дацика будет бой с Романкевичем 27 октября»

Теги Владимир Хрюнов Вячеслав Дацик Петр Романкевич Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик проведет бой по правилам ММА 27 октября.

«У Дацика будет бой с Петром Романкевичем по правилам ММА. Клетка и маленькие перчатки», – сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Последний раз Вячеслав Дацик дрался в августе 2023 года, нокаутировав в бою по правилам бокса Оли Томпсона.

Дацик прибыл на Донбасс и может подписать контракт с Минобороны РФ

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

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