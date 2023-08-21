Никита Бурчак: «Емельяненко и Дацик должны заработать больше, чем за первый поединок. Они это заслужили»

Бурчак уверен, что реванш с Дациком принесет бойцам больше денег, чем первый бой.

«Любое соревнование между Емельяненко и Дациком привлечет внимание – хоть бои, хоть шашки. Бой по ММА между ними – это по‑настоящему громкое событие. Во‑первых, это реванш. Во‑вторых, по правилам ММА у Александра появляется преимущество – борьба.

База самбо никуда не делась, а с учетом того, что у Александра еще и пушечный удар, то Емельяненко должен разобрать Дацика по всем фронтам. Но это мы говорим про условный мой «идеальный мир», в котором Саша в отличной форме, ответственно подошел к тренировочному процессу, к плану на поединок.

Это громкий бой с большими гонорарами, оба бойца должны получить больше, чем за первый поединок, они точно этого заслужили», – заявил менеджер Емельяненко Никита Бурчак.

Дацик – о реванше с Емельяненко: «По ММА с ним всегда опасно. Это мастер по подлянкам и болячкам. В боксе Сашу легче срубить»

Владимир Хрюнов: «Емельяненко хочет провести реванш с Дациком по правилам ММА»