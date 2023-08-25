Владимир Хрюнов: «Реванш Дацика и Емельяненко может состояться в октябре»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко MMA Вячеслав Дацик Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов рассказал, когда состоится реванш между Дациком и Емельяненко.

«Следующее мероприятие «Бойцовского клуба» пройдет в конце октября. В разработке находится несколько боев, в том числе и реванш Вячеслава Дацика с Александром Емельяненко, который сейчас восстанавливается и уже находится в приличном состоянии и в приличной форме.

Ему нужно продолжать жизнь, продолжать выступать, а мы с нетерпением ждем его возвращения», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

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2 комментария

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5hxrb7mywu
Бой века😂только на канале Че (Кубок Че)
+1
0
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Сергей
Срочно переименовать октябрь
+1
-1
0
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