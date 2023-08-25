Владимир Хрюнов: «Реванш Дацика и Емельяненко может состояться в октябре»

Владимир Хрюнов рассказал, когда состоится реванш между Дациком и Емельяненко.

«Следующее мероприятие «Бойцовского клуба» пройдет в конце октября. В разработке находится несколько боев, в том числе и реванш с , который сейчас восстанавливается и уже находится в приличном состоянии и в приличной форме.

Ему нужно продолжать жизнь, продолжать выступать, а мы с нетерпением ждем его возвращения», – заявил промоутер .

Александр Емельяненко: «Реванш с Дациком неизбежен. Это будет хороший бой»

Никита Бурчак: «Емельяненко и Дацик должны заработать больше, чем за первый поединок. Они это заслужили»