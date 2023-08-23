Александр Емельяненко: «Реванш с Дациком неизбежен. Это будет хороший бой»

Александр Емельяненко уверен, что его реванш с Вячеславом Дациком состоится.

« идет на победной серии, но все поединки в рамках бокса. Он никогда не был силен в полноценном ММА, где есть борьба. В бою по правилам ММА у меня точно будет преимущество, так как я базовый самбист и много боев завершил в партере.

Это будет хороший бой. Думаю, что наш реванш неизбежен по тем или иным правилам. Учту все ошибки из прошлого боя и подготовки и сделаю все, чтобы победить», – сказал ветеран ММА Александр Емельяненко.

Дацик – о реванше с Емельяненко: «По ММА с ним всегда опасно. Это мастер по подлянкам и болячкам»

Никита Бурчак: «Емельяненко и Дацик должны заработать больше, чем за первый поединок. Они это заслужили»