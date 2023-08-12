Камил Гаджиев: «Минеев подерется в сентябре с экс-чемпионом Bellator Рафаэлем Карвальо. Считайте это анонсом»

Камил Гаджиев анонсировал следующий бой Владимира Минеева.

«Владимир Минеев подерется в сентябре с Рафаэлем Карвальо. Помните его? Он же бывший чемпион Bellator, кикбоксер. Считайте это анонсом.

Почему он? Нужен был человек понимающий, что такое кикбоксинг. Большое имя, заслуги, почему нет?

Есть договоренность, что Володю в отпуск отправят. Вот он и подерется», – заявил президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Поединок по правилам кикбоксинга пройдет 15 сентября в Элисте.

Камил Гаджиев: «Вова Минеев отправился на спецоперацию. В понедельник сел то ли на автобус, то ли на поезд, и отбыл»

Камил Гаджиев – о Минееве: «У него будет увольнение на несколько дней»