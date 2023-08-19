Владимир Хрюнов: «Емельяненко хочет провести реванш с Дациком по правилам ММА»
Александр Емельяненко хочет провести реванш с Вячеславом Дациком.
«У Дацика есть один соперник, который сейчас проходит реабилитацию. И он скоро вернется.
Емельяненко хочет провести реванш по правилам ММА», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.
Напомним, что в сентябре прошлого года Емельяненко на 13‑й секунде проиграл Дацику в поединке по правилам бокса.
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