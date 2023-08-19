Дацик – о реванше с Емельяненко: «По ММА с ним всегда опасно. Это мастер по подлянкам и болячкам. В боксе Сашу легче срубить»

Вячеслав Дацик высказался о реванше с Александром Емельяненко.

«Саша великий боец. Я всегда готов, но по ММА с Емельяненко всегда опасно. Он все‑таки мастер по подлянкам и болячкам. Все‑таки в боксе его легче срубить. Он не видит и не держит «колхозки», у него реакция притупилась. Я давно не общался с ним», – признался боец MMA Вячеслав Дацик.

Владимир Хрюнов: «Емельяненко хочет провести реванш с Дациком по правилам ММА»

Дацик – о реванше с Емельяненко: «Почему бы и нет. Но уже без всяких оскорблений. Просто дружеская заруба»