Стрикленд после победы над Адесаньей: «Я все еще не проснулся, возможно, это был сон»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стрикленд UFC 293 Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд поделился мыслями после победы над Исраэлем Адесаньей.

«Блин, я все еще не проснулся. Возможно, это все был сон», – сказал новый чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд, направляясь из октагона в раздевалку.

Стрикленд разгромил по очкам Исраэля Адесанью в главном событии UFC 293 и впервые забрал титул.

«Тому, кто дрочит на мультики, меня точно не побить». Только послушайте, что несет новый чемпион UFC

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6 комментариев

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oka79410
все ждали уничтожения от адесаньи, но шон очень грамотно провел бой. очень приятно удивлен победой, болел за чувака)
теперь у ufc интересный, харизматичный чемпион в среднем весе
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sanek maloi
Шон идёт пока по пути Бислинга в среднем весе, тоже вышел на замену середняк и апсетнул чемпиона. Если Чимаев в Абу Даби красиво пройдет Косту, могут раскрутить на хайпе титульник шведа со Стриком.
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il buono
Да, никто не верит. То ли Адесанья недооценил соперника, то ли возраст и накопленный ущерб догнали его. Таким медленным Иззи я ещё не видел. Дю Плесси, кажется, убил бы Иззи
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zip13
Шон, полностью заслужил пояс, просто разобрал собакаеба
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Горец Юнайтед
Ответ sanek maloi
Шон идёт пока по пути Бислинга в среднем весе, тоже вышел на замену середняк и апсетнул чемпиона. Если Чимаев в Абу Даби красиво пройдет Косту, могут раскрутить на хайпе титульник шведа со Стриком.
Ну вот сейчас Хамзат и начнёт газовать на шона, увидев в нем лёгкого соперника на пути к поясу
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