Стрикленд после победы над Адесаньей: «Я все еще не проснулся, возможно, это был сон»
Шон Стрикленд поделился мыслями после победы над Исраэлем Адесаньей.
«Блин, я все еще не проснулся. Возможно, это все был сон», – сказал новый чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд, направляясь из октагона в раздевалку.
Стрикленд разгромил по очкам Исраэля Адесанью в главном событии UFC 293 и впервые забрал титул.
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