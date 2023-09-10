Стрикленд после победы над Адесаньей: «Я все еще не проснулся, возможно, это был сон»

Шон Стрикленд поделился мыслями после победы над Исраэлем Адесаньей.

«Блин, я все еще не проснулся. Возможно, это все был сон», – сказал новый чемпион UFC в среднем весе , направляясь из октагона в раздевалку.

Стрикленд разгромил по очкам Исраэля Адесанью в главном событии UFC 293 и впервые забрал титул.

«Тому, кто дрочит на мультики, меня точно не побить». Только послушайте, что несет новый чемпион UFC