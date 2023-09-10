Дю Плесси – о поражении Адесаньи: «Для меня ничего не поменялось – пояс вернется домой»
Дрикус дю Плесси отреагировал на поражение Исраэля Адесаньи в бою с Шоном Стриклендом.
Напомним, что изначально за пояс должен был драться дю Плесси, побивший в претендентском поединке Роберта Уиттакера. Но из-за травмы Дрикус отказался от титульного шанса, который получил Стрикленд.
«Для меня ничего не поменялось – пояс вернется домой», – написал в соцсетях топовый средневес UFC Дрикус дю Плесси.
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Ахахаха.