Дю Плесси – о поражении Адесаньи: «Для меня ничего не поменялось – пояс вернется домой»

Дрикус дю Плесси отреагировал на поражение Исраэля Адесаньи в бою с Шоном Стриклендом.

Напомним, что изначально за пояс должен был драться дю Плесси, побивший в претендентском поединке . Но из-за травмы Дрикус отказался от титульного шанса, который получил Стрикленд.

«Для меня ничего не поменялось – пояс вернется домой», – написал в соцсетях топовый средневес UFC Дрикус дю Плесси.

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