Дю Плесси – о поражении Адесаньи: «Для меня ничего не поменялось – пояс вернется домой»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси отреагировал на поражение Исраэля Адесаньи в бою с Шоном Стриклендом.

Напомним, что изначально за пояс должен был драться дю Плесси, побивший в претендентском поединке Роберта Уиттакера. Но из-за травмы Дрикус отказался от титульного шанса, который получил Стрикленд.

«Для меня ничего не поменялось – пояс вернется домой», – написал в соцсетях топовый средневес UFC Дрикус дю Плесси.

Адесанья сенсационно проиграл Стрикленду и чуть не улетел в нокаут. Полное уничтожение от самого радикального чемпиона

«Тому, кто дрочит на мультики, меня точно не побить». Только послушайте, что несет новый чемпион UFC

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1 комментарий

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Диономис
Домой (В Африку).

Ахахаха.
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