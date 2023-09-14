Адесанья – небольшой фаворит возможного реванша со Стриклендом по мнению букмекеров

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья открылся фаворитом возможного реванша с Шоном Стриклендом.

Коэффициент на победу Адесаньи составляет 1.83. Успех Стрикленда оценивается в 2.

На UFC 293 Стрикленд выиграл у Адесаньи судейским решением, завоевав титул чемпиона в среднем весе.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что хотел бы организовать второй поединок между бойцами.

Стрикленд вошел в топ-10 рейтинга P4P, Адесанья потерял четыре позиции

Дрейк проиграл полмиллиона долларов на поражении Адесаньи от Стрикленда на UFC 293

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4 комментария

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Maxtraxer911
За 5 раундов Адесанья так и не смог подобрать ни одного ключа к Шону, но все же рано списывать его. Надеюсь, все же не получит реванш незамедлительный
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edgarok
Ну это подарок
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Unnamed80
Отлично, Есть шанс выиграть 2 квартиры поставив хату на Стриклэнда
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sfilatov13
Ответ Unnamed80
Отлично, Есть шанс выиграть 2 квартиры поставив хату на Стриклэнда
будет как в реванше с Перейрой, когда все грузили на Алекса
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