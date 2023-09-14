Адесанья – небольшой фаворит возможного реванша со Стриклендом по мнению букмекеров
Исраэль Адесанья открылся фаворитом возможного реванша с Шоном Стриклендом.
Коэффициент на победу Адесаньи составляет 1.83. Успех Стрикленда оценивается в 2.
На UFC 293 Стрикленд выиграл у Адесаньи судейским решением, завоевав титул чемпиона в среднем весе.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что хотел бы организовать второй поединок между бойцами.
Стрикленд вошел в топ-10 рейтинга P4P, Адесанья потерял четыре позиции
Дрейк проиграл полмиллиона долларов на поражении Адесаньи от Стрикленда на UFC 293
Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS
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