Адесанья – небольшой фаворит возможного реванша со Стриклендом по мнению букмекеров

Исраэль Адесанья открылся фаворитом возможного реванша с Шоном Стриклендом.

Коэффициент на победу составляет 1.83. Успех Стрикленда оценивается в 2.

На UFC 293 Стрикленд выиграл у Адесаньи судейским решением, завоевав титул чемпиона в среднем весе.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что хотел бы организовать второй поединок между бойцами.

Стрикленд вошел в топ-10 рейтинга P4P, Адесанья потерял четыре позиции

Дрейк проиграл полмиллиона долларов на поражении Адесаньи от Стрикленда на UFC 293

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