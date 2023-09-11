Стрикленд – об Адесанье: «В какой-то момент подумал, что дерусь с любителем»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Шон Стрикленд контент Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд признался, что удивлен работой Исраэля Адесаньи в их поединке.

«В определенный момент, когда Адесанья бил по мне, я подумал: «Я дерусь с любителем? Какого хрена происходит?» – заявил чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

Напомним, что Стрикленд победил Адесанью единогласным решением судей, завоевав титул в среднем весе.

Стрикленд – о победе над Адесаньей: «Из-за того, что много болтаю, люди забывают, что я умею биться»

Стрикленд – журналистам после боя с Адесаньей: «Вот мы и встретились! Спорю, вы этого не ждали! Я и сам этого не ждал»

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4 комментария

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Pavel Nikolaev
хорошо и много навалил
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Barabakan
Ответ alexander bakulin
я заметил, что никто не говорит про очевидное, почему убеганья слил. мне кажется, главная причина в том, что бой был в АВСТРАЛИИ. где, как мы знаем, специфические правила весогонки (меньше суток времени дают на восстановление). с убеганьей тоже самое случилось, что с исламом в бою с волком. тупо скукожился, после неудачной весогонки. вышел полумёртвый, не успел восстановиться
Велосипедист много не гоняет.
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Buttowski
Ответ alexander bakulin
я заметил, что никто не говорит про очевидное, почему убеганья слил. мне кажется, главная причина в том, что бой был в АВСТРАЛИИ. где, как мы знаем, специфические правила весогонки (меньше суток времени дают на восстановление). с убеганьей тоже самое случилось, что с исламом в бою с волком. тупо скукожился, после неудачной весогонки. вышел полумёртвый, не успел восстановиться
Те же самые условия были и у Шона, но заставил Адесанью бегать весь поединок.
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