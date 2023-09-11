Дрейк проиграл полмиллиона долларов на поражении Адесаньи от Стрикленда на UFC 293

Теги Ставки на спорт Дрейк Ставки на UFC Исраэль Адесанья Шон Стрикленд UFC 293 Ставки

Рэпер Дрейк поставил на победу Исраэля Адесаньи над Шоном Стриклендом в титульном бою турнира UFC 293. Он выбрал вариант с нокаутом за 1.84 и выложил $500 тысяч. В случае если бы эта ставка сыграла, Дрейк получил бы $920 тысяч.

В итоге победил Стрикленд единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46), так что рэпер расстался с деньгами.

Весной 2023 года Дрейк выиграл $2,7 миллиона на бое Адесаньи против Алекса Перейры, сделав две ставки на победу Адесаньи и на нокаут от него. Примерно за полгода до этого, напротив, проиграл $1,4 миллиона, когда Перейра нокаутировал Адесанью.

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