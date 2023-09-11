Дрейк проиграл полмиллиона долларов на поражении Адесаньи от Стрикленда на UFC 293

Рэпер Дрейк поставил на победу Исраэля Адесаньи над Шоном Стриклендом в титульном бою турнира UFC 293. Он выбрал вариант с нокаутом за 1.84 и выложил $500 тысяч. В случае если бы эта ставка сыграла, Дрейк получил бы $920 тысяч.

В итоге победил Стрикленд единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46), так что рэпер расстался с деньгами.

Весной 2023 года Дрейк выиграл $2,7 миллиона на бое Адесаньи против Алекса Перейры, сделав две ставки на победу Адесаньи и на нокаут от него. Примерно за полгода до этого, напротив, проиграл $1,4 миллиона, когда Перейра нокаутировал Адесанью.

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