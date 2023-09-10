Уайт хочет немедленный реванш Стрикленда и Адесаньи

Теги UFC Дана Уайт MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что хочет провести реванш между Шоном Стриклендом и Исраэлем Адесаньей.

«Мы думаем о матче-реванше, это очень интересно. Такой бой – то, что нужно. Но я не знаю ответа на этот вопрос. Его знает только Исраэль», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Адесанья отказался общаться с прессой после проигрыша Стрикленду: «Не собирался много болтать даже после победы»

Адесанья после проигрыша Стрикленду: «Побуду с семьей, а затем обращусь к людям»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leppyanen
Отстаньте от Адесаньи, он сейчас грустит и смотрит аниме.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий