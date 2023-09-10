Уайт хочет немедленный реванш Стрикленда и Адесаньи

Дана Уайт заявил, что хочет провести реванш между Шоном Стриклендом и Исраэлем Адесаньей.

«Мы думаем о матче-реванше, это очень интересно. Такой бой – то, что нужно. Но я не знаю ответа на этот вопрос. Его знает только Исраэль», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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