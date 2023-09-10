Стрикленд – о победе над Адесаньей: «Из-за того, что много болтаю, люди забывают, что я умею биться»

Шон Стрикленд считает, что медийный образ плохо влияет на его репутацию как бойца.

«Думаю, я – один из лучший ударников в мире. В поединке в любой момент может случиться нокаут. Но я могу спарринговать с любым чемпионом мира по боксу и даже перебить его.

Видимо, так много болтаю, что люди иногда забывают, что я умею биться», – сказал новый чемпион UFC Шон Стриклэнд.

Стрикленд – журналистам после боя с Адесаньей: «Вот мы и встретились! Спорю, вы этого не ждали! Я и сам этого не ждал»

Уайт хочет немедленный реванш Стрикленда и Адесаньи