Эдвардс и Ковингтон подерутся в соглавном событии UFC 295 (Адам Каттералл)

Теги UFC Дана Уайт MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Титульный поединок между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном пройдет на UFC 295.

«Дана Уайт сообщил мне, что бой пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в ноябре.

Джон Джонс и Стипе Миочич подерутся в главном событии.

Шоу будет посвящено 30-летию промоушена», – написал журналист Адам Каттералл в социальных сетях.

Эдвардс подтвердил, что подерется с Ковингтоном: «Надеюсь вернуться в октябре-ноябре»

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7 комментариев

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Kanan Jarrus
классный кард: туринабольщик, 50-летний пожарный, случайный чемпион и очкующий фанат трампа
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sfilatov13
легкий бой для Колби, ну и пресс-конференция Колби - Джон Джонс будет шикарной
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Перстень Уэстбрука
пресс Ковингтон и Джонс наверное 2,5 будет
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