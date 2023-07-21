Эдвардс и Ковингтон подерутся в соглавном событии UFC 295 (Адам Каттералл)
Титульный поединок между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном пройдет на UFC 295.
«Дана Уайт сообщил мне, что бой пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в ноябре.
Джон Джонс и Стипе Миочич подерутся в главном событии.
Шоу будет посвящено 30-летию промоушена», – написал журналист Адам Каттералл в социальных сетях.
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