Эдвардс и Ковингтон подерутся в соглавном событии UFC 295 (Адам Каттералл)

Титульный поединок между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном пройдет на UFC 295.

« сообщил мне, что бой пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в ноябре.

и подерутся в главном событии.

Шоу будет посвящено 30-летию промоушена», – написал журналист Адам Каттералл в социальных сетях.

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