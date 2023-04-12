Ковингтон – об Эдвардсе: «Если Леон откажется драться со мной, то его лишат титула»
Колби Ковингтон заявил, что Леон Эдвардс может лишиться титула UFC.
«Это смехотворно. Именно поэтому фанаты не поддерживают его. Когда ты становишься чемпионом компании, ты должен драться с претендентом, а не искать себе легких соперников.
Я общался с Даной Уайтом, с Хантером Кэмпбеллом. Эдвардсу некуда бежать. Мне пообещали, что если он откажется драться со мной, то его просто лишат титула. Дана сказал, что я точно подерусь с Леоном этим летом», – заявил полусредневес UFC Колби Ковингтон.
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