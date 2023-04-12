Ковингтон – об Эдвардсе: «Если Леон откажется драться со мной, то его лишат титула»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон заявил, что Леон Эдвардс может лишиться титула UFC.

«Это смехотворно. Именно поэтому фанаты не поддерживают его. Когда ты становишься чемпионом компании, ты должен драться с претендентом, а не искать себе легких соперников.

Я общался с Даной Уайтом, с Хантером Кэмпбеллом. Эдвардсу некуда бежать. Мне пообещали, что если он откажется драться со мной, то его просто лишат титула. Дана сказал, что я точно подерусь с Леоном этим летом», – заявил полусредневес UFC Колби Ковингтон.

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4 комментария

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Олег Ринкевич
а сам сколько не дрался?
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Otter
Ответ wahluck
Фига Колби на массе
полутяжеловес, это же надо было так написать…
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wahluck
Фига Колби на массе
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Kanan Jarrus
середняк – об Эдвардсе: «Если Леон откажется драться со мной, то я вызову копов»
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