Ковингтон хочет подраться на одном турнире с Джонсом: «Представьте, какое веселье мы устроим»
Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон заявил, что хочет провести поединок с Леоном Эдвардсом в рамках турнира UFC 290.
«Похоже, что мы подеремся на Международной бойцовской неделе. На самой большой сцене, на крупнейшем событии. К тому же говорят, что UFC организует бой Джона Джонса и Стипе [Миочича] в эти даты.
Кто не захочет увидеть меня с моим старым приятелем Джоном на одной сцене? Представьте, какое веселье мы устроим на пресс-конференции. Это идеально. Это деньги», – заявил Ковингтон.
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