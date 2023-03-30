Ковингтон хочет подраться на одном турнире с Джонсом: «Представьте, какое веселье мы устроим»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон заявил, что хочет провести поединок с в рамках турнира UFC 290.

«Похоже, что мы подеремся на Международной бойцовской неделе. На самой большой сцене, на крупнейшем событии. К тому же говорят, что UFC организует бой Джона Джонса и Стипе [Миочича] в эти даты.

Кто не захочет увидеть меня с моим старым приятелем Джоном на одной сцене? Представьте, какое веселье мы устроим на пресс-конференции. Это идеально. Это деньги», – заявил Ковингтон.

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