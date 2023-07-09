Леон Эдвардс и Колби Ковингтон подерутся либо в Нью-Йорке, либо в Абу-Даби (Дэймон Мартин)

Теги UFC Дана Уайт MMA Мэдисон-сквер-гарден Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Стали известны предполагаемые даты поединка Колби Ковингтон – Леон Эдвардс.

«Дана Уайт сказал, что поединок Леона Эдвардса против Колби Ковингтона состоится либо в Абу-Даби, либо в Нью-Йорке на стадионе Мэдисон-сквер-гарден», – заявил журналист MMA Fighting Дэймон Мартин.

Скорее всего речь идет о турнирах UFС 294 (Абу-Даби), который пройдет 21 октября, и UFC 295 (Нью-Йорк), запланированный на 12 ноября, где в главном событии подерутся Джон Джонс и Стипе Миочич.

Ковингтон – о Макгрегоре: «У меня нет ничего, кроме уважения и восхищения к Конору и тому, что он сделал в этом виде спорта. Он открыл двери для каждого бойца»

Леон Эдвардс – соперникам: «Вместо того чтобы сидеть и жаловаться, деритесь друг с другом»

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4 комментария

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Мага осторожный
Ответ Ryan T.
Знаки препинания не твоя тема, угадал? )
Он их ещё в школе не проходил
+9
0
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Ryan T.
Ответ j30
это очень ужасное и несправедливое решение там белал у которого 13 1 в послдених 14 боях он уже давно должен за пояс драться но дают ковингтон который никого серьещного не победил и раз в год дерется
Знаки препинания не твоя тема, угадал? )
+6
-2
+4
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Bosniec
Мухаммад конечно и вправду более достойная кандидатура, но за Ковингтона скорее сыграла медийка
+2
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