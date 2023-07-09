Леон Эдвардс и Колби Ковингтон подерутся либо в Нью-Йорке, либо в Абу-Даби (Дэймон Мартин)

Стали известны предполагаемые даты поединка Колби Ковингтон – Леон Эдвардс.

«Дана Уайт сказал, что поединок Леона Эдвардса против Колби Ковингтона состоится либо в Абу-Даби, либо в Нью-Йорке на стадионе Мэдисон-сквер-гарден», – заявил журналист MMA Fighting Дэймон Мартин.

Скорее всего речь идет о турнирах UFС 294 (Абу-Даби), который пройдет 21 октября, и UFC 295 (Нью-Йорк), запланированный на 12 ноября, где в главном событии подерутся Джон Джонс и Стипе Миочич.

Ковингтон – о Макгрегоре: «У меня нет ничего, кроме уважения и восхищения к Конору и тому, что он сделал в этом виде спорта. Он открыл двери для каждого бойца»

Леон Эдвардс – соперникам: «Вместо того чтобы сидеть и жаловаться, деритесь друг с другом»