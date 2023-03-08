Минеев – о бое Исмаилова и Штыркова: «Порно я давно не смотрю»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе заявил, что не смотрел боксерский поединок и Ивана Штыркова.

«Бой не смотрел. Когда мне смотреть? Так, успел созвониться с другом, с кем боксом начинали заниматься, кто знает бокс.

Он мне сказал, что это был не бокс, а порно. А я порно давно не смотрю. Да и на это смотреть не собираюсь», – сказал Минеев в аудиосообщении в своем телеграм-канале.

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