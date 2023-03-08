Минеев – о бое Исмаилова и Штыркова: «Порно я давно не смотрю»

Теги AMC Fight Nights бокс Владимир Минеев Иван Штырков Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев заявил, что не смотрел боксерский поединок Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова.

«Бой не смотрел. Когда мне смотреть? Так, успел созвониться с другом, с кем боксом начинали заниматься, кто знает бокс.

Он мне сказал, что это был не бокс, а порно. А я порно давно не смотрю. Да и на это смотреть не собираюсь», – сказал Минеев в аудиосообщении в своем телеграм-канале.

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5 комментариев

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Алексей Дольский
Не пойму так он в зоне СВО или это так на словах для показухи?
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Агалар
только участвует.
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S.Laposter
Ну и дурак)
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уличный иуда
"Так, успел созвониться с другом, но мне было некогда, в ЦУМе такие скидки были, не до порнухи было"
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-2
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Дэннис Молинарев
Так то да, в окопе не до порно…
+8
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