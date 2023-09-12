Джон Терри встретился с Энтони Джошуа: «Какой же он крутой»

Теги Джон Терри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Джон Терри встретился с Энтони Джошуа на благотворительном мероприятии.

Совместной фотографией бывший защитник «Челси» поделился в социальных сетях.

«Какой же он крутой», – подписал публикацию Терри.

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Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

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1 комментарий

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Петр Николаев
Капитан! Лидер! Легенда!
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