Джон Терри встретился с Энтони Джошуа: «Какой же он крутой»
Джон Терри встретился с Энтони Джошуа на благотворительном мероприятии.
Совместной фотографией бывший защитник «Челси» поделился в социальных сетях.
«Какой же он крутой», – подписал публикацию Терри.
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