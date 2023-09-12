Владимир Минеев: «Я стал депутатом Донецкого народного совета»

Владимир Минеев сообщил, что стал депутатом Донецкого народного совета.

«Можете меня поздравить, я стал депутатом Донецкого народного совета. Сейчас я официально в статусе депутата», – сказал боец ММА Владимир Минеев.

О том, что Минеев поучаствует в выборах, стало известно еще в апреле. С февраля он находится в зоне боевых действий на Украине.

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