Владимир Минеев: «Я стал депутатом Донецкого народного совета»

Теги MMA Политика Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев сообщил, что стал депутатом Донецкого народного совета.

«Можете меня поздравить, я стал депутатом Донецкого народного совета. Сейчас я официально в статусе депутата», – сказал боец ММА Владимир Минеев.

О том, что Минеев поучаствует в выборах, стало известно еще в апреле. С февраля он находится в зоне боевых действий на Украине.

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12 комментариев

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Мага осторожный
А ведь был когда-то приличный человек
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Drob003
Ну вот, а Вы переживали. Талантливый человек талантлив во всём. И руками махать умеет и из автомата стреляет, теперь вот о народе думу думать будет.
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Мага осторожный
Официально депутатом ЦУМа назначен
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Мага осторожный
Выборы, выборы, депутаты....
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Андрей Самойлов
карьерист....
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Большое сердце Неймара
какой же клоун володя
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Просто Космос
Ого! Совет Народный Совет Донецка заседает на Петровке 2 ?
+3
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ральф шумахер
да пусть покуражатся, недолго им всем осталось...
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Sobachkin
Ну теперь отметить в ЦУМ и ресторанах МоскваСити
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za_vsu_xypmy
ожидаемо
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Ярик01
В Донецке ЦУМ тоже есть.
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