Минеев раскритиковал Дудя*: «В современной России он ничего из себя не представляет. Любил бы родину, взял бы в руки автомат»
Владимир Минеев раскритиковал Юрия Дудя.
«Какое у меня к нему отношение? Отношение как к журналисту, он же руками ничего не делает. С какой он стороны, где он сейчас? Он иноагентом признан? Мне эта категория людей неясна. Я привык делать руками, и как кикбоксер – еще и ногами. А это люди, которые делают языком.
Иностранным агентом же просто так не признают? Значит, было какое-то финансирование извне. Дудь говорил, что в России хорошо, и что у нас тоже могут делать хорошо? Ну а что, разве это не так?
Может, это прием, который должен большинство заставить посмотреть на него как на своего. Под этим соусом он мог транслировать какие-то идеи, за которые он получает деньги извне.
Существует реальный мир, где мужики берут в руки автоматы Калашникова и сражаются. И существует виртуальный мир, где такие, как он, берут в руки микрофоны и задают вопросы таким же людям, как он.
В современной России он ничего из себя не представляет. Его просто выпнули, наклеили ярлык иноагента и все. Любил бы родину, остался бы здесь, взял бы в руки автомат. ПВОшником был бы, воевал бы, защищал бы родину», – сказал боец ММА Владимир Минеев.
* – Юрий Дудь признан в России иноагентом.
Минеев – о нахождении в зоне боевых действий: «Однажды немного контузило, пару дней ничего не слышал»
Минеев – о шутках про ЦУМ: «Не понимаю, откуда это пошло. Комментарии пишут боты, пытающиеся дискредитировать меня»
этих кричащих патриотов потом всех посадим .
А в голову он ест...
Пусть стреляют.
Так наступит светлое будущее, в понимании Минеева.
Человек великого ума.
Не поверишь, я, когда пишу, вообще про Украину не думаю, а только про своё Отечество.
А такие вот "патриоты", как ты, сразу украинцев приплетаете, что выдаёт некую ангажированность, дорогой друг.
Зияющие дыры в голове ничем не залатать
Всего два выхода у честных ребят.