Минеев раскритиковал Дудя*: «В современной России он ничего из себя не представляет. Любил бы родину, взял бы в руки автомат»

Теги MMA Юрий Дудь Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев раскритиковал Юрия Дудя.

«Какое у меня к нему отношение? Отношение как к журналисту, он же руками ничего не делает. С какой он стороны, где он сейчас? Он иноагентом признан? Мне эта категория людей неясна. Я привык делать руками, и как кикбоксер – еще и ногами. А это люди, которые делают языком.

Иностранным агентом же просто так не признают? Значит, было какое-то финансирование извне. Дудь говорил, что в России хорошо, и что у нас тоже могут делать хорошо? Ну а что, разве это не так?

Может, это прием, который должен большинство заставить посмотреть на него как на своего. Под этим соусом он мог транслировать какие-то идеи, за которые он получает деньги извне.

Существует реальный мир, где мужики берут в руки автоматы Калашникова и сражаются. И существует виртуальный мир, где такие, как он, берут в руки микрофоны и задают вопросы таким же людям, как он.

В современной России он ничего из себя не представляет. Его просто выпнули, наклеили ярлык иноагента и все. Любил бы родину, остался бы здесь, взял бы в руки автомат. ПВОшником был бы, воевал бы, защищал бы родину», – сказал боец ММА Владимир Минеев.

* – Юрий Дудь признан в России иноагентом.

Минеев – о нахождении в зоне боевых действий: «Однажды немного контузило, пару дней ничего не слышал»

Минеев – о шутках про ЦУМ: «Не понимаю, откуда это пошло. Комментарии пишут боты, пытающиеся дискредитировать меня»

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40 комментариев

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Александр Каретников
причем тут любовь к родине и автомат..
этих кричащих патриотов потом всех посадим .
+47
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Pelerin
"Я привык делать руками, и ещё ногами"

А в голову он ест...
+28
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Крыло советов
Я даже уже не могу таким что то объяснять. Разбирать каждые тезис и тд. Устал. Просто смирился, что живу в дурке .
+22
-3
+19
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Владислав Никонов
Любил бы родину взял бы в руки пакет из ЦУМа (с) Минеев.
+19
-2
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Злобный Конь
А если любишь родину и изобрёл лекарство от рака,вместо автомата - не патриот?
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ETONEKINO
Любили бы все эти Минеевы, Гиркины, Путины, Захаровы Родину, взяли бы и застрелились.
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Cruel Snake
Давно не было Дудя на Sports. Во были времена когда он был гл. редактором. Тихо, мирно... прекрасное время
+13
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portvein-psih
А что, собственно, этот персонаж руками делает? Какой продукт производит? Без мордобоя как-то нормально живётся! А вот его навыки были бы очень полезны на фронте!
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37old
Страшно не то что он говорит, страшно что тьма тех кто думает также.
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Dima Gross
Сам то минеев с автоматом в руках это говорил? Или не любит родину?
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Superkenguroo
Автоматы в руки всем раздать.
Пусть стреляют.
Так наступит светлое будущее, в понимании Минеева.
Человек великого ума.
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naum100
Кто такой минеев???
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Levaevich
а Сам Минеев сейчас не в ЦУМе?
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Trappy D
Да вы и так уже родину залюбили до полусмерти, зачем добивать...
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Максим Ачкасов
судя по его логики, все должны бросить свою работу и пойти в армию.
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Олег Ковальчук
чувствуется пропасть в уровнях интеллекта
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Андрей Балабаев
Феерический
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Евгений Цыбулин
Ответ Кирилл Мефодий
Комментарий скрыт
Что,Лахту открыли опять?)))
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Anna Morgan
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в полку пробитых голов прибудет
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Superkenguroo
Ответ worn-out sneakers
На Украине точно так же делали совсем недавно. Из багажника машины раздавали. Подтверждаешь что там тоже "умные" люди вот этим занимались
Мне всё равно, что там они делали, кому и что раздавали, их страна, имеют право, если считают нужным. Ты мне ещё приведи в пример, кто и что раздаёт в странах Центральной Африки.
Не поверишь, я, когда пишу, вообще про Украину не думаю, а только про своё Отечество.
А такие вот "патриоты", как ты, сразу украинцев приплетаете, что выдаёт некую ангажированность, дорогой друг.
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Oleg Pepel
Кинуть 5 бачей этому "патриоту" что ли...
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worn-out sneakers
Ответ Superkenguroo
Автоматы в руки всем раздать. Пусть стреляют. Так наступит светлое будущее, в понимании Минеева. Человек великого ума.
На Украине точно так же делали совсем недавно. Из багажника машины раздавали. Подтверждаешь что там тоже "умные" люди вот этим занимались
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Кавабунга Шреддоголовый
В моем понимании любить родину это делать все для развития страны, повышение уровня жизни граждан и далее по списку, но не брать в руки автомат.
Зияющие дыры в голове ничем не залатать
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Billy_Shears
На счёт автомата я согласен. Хотя, скорее всего, у нас разные взгляды о том, от кого исходит опасность родине.
Всего два выхода у честных ребят.
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Atsuktuvas
Автомат как мерило патриотизма - это путь в прекрасное, но быстрое будущее...
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