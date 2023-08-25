Минеев раскритиковал Дудя*: «В современной России он ничего из себя не представляет. Любил бы родину, взял бы в руки автомат»

Владимир Минеев раскритиковал Юрия Дудя.

«Какое у меня к нему отношение? Отношение как к журналисту, он же руками ничего не делает. С какой он стороны, где он сейчас? Он иноагентом признан? Мне эта категория людей неясна. Я привык делать руками, и как кикбоксер – еще и ногами. А это люди, которые делают языком.

Иностранным агентом же просто так не признают? Значит, было какое-то финансирование извне. Дудь говорил, что в России хорошо, и что у нас тоже могут делать хорошо? Ну а что, разве это не так?

Может, это прием, который должен большинство заставить посмотреть на него как на своего. Под этим соусом он мог транслировать какие-то идеи, за которые он получает деньги извне.

Существует реальный мир, где мужики берут в руки автоматы Калашникова и сражаются. И существует виртуальный мир, где такие, как он, берут в руки микрофоны и задают вопросы таким же людям, как он.

В современной России он ничего из себя не представляет. Его просто выпнули, наклеили ярлык иноагента и все. Любил бы родину, остался бы здесь, взял бы в руки автомат. ПВОшником был бы, воевал бы, защищал бы родину», – сказал боец ММА Владимир Минеев.

* – Юрий Дудь признан в России иноагентом.

Минеев – о нахождении в зоне боевых действий: «Однажды немного контузило, пару дней ничего не слышал»

Минеев – о шутках про ЦУМ: «Не понимаю, откуда это пошло. Комментарии пишут боты, пытающиеся дискредитировать меня»