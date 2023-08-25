Минеев – о нахождении в зоне боевых действий: «Однажды немного контузило, пару дней ничего не слышал»

Владимир Минеев заявил, что получил контузию в зоне боевых действий на Украине.

«У меня была такая ситуация, когда рядом был прилет, раздался взрыв и осколки разлетелись по сторонам. Буквально какие-то 15 сантиметров в сторону и мне могло бы прилететь в голову.

Но в меня попали только металлические осколки, немного посекло лицо, но ничего смертельного. Правда, немного контузило, пару дней ничего не слышал правым ухом, но в целом все было нормально», – сказал боец ММА Владимир Минеев.

Минеев – о возвращении в зону боевых действий на Украине: «Вернусь сразу после боя с Карвальо»

Минеев – о шутках про ЦУМ: «Не понимаю, откуда это пошло. Комментарии пишут боты, пытающиеся дискредитировать меня»