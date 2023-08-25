Минеев – о нахождении в зоне боевых действий: «Однажды немного контузило, пару дней ничего не слышал»

Теги MMA Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев заявил, что получил контузию в зоне боевых действий на Украине.

«У меня была такая ситуация, когда рядом был прилет, раздался взрыв и осколки разлетелись по сторонам. Буквально какие-то 15 сантиметров в сторону и мне могло бы прилететь в голову.

Но в меня попали только металлические осколки, немного посекло лицо, но ничего смертельного. Правда, немного контузило, пару дней ничего не слышал правым ухом, но в целом все было нормально», – сказал боец ММА Владимир Минеев.

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10 комментариев

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Иван Козлов
После скачка валюты в Цуме цены увидел. Вот и контузило
+17
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Геннадий Тимченко
шо он там делает конкретно, кроме "нахождения в зоне СВО"❓🤔в чём функционал🧐
+6
-1
+5
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Бониффаций
Ответ Геннадий Тимченко
шо он там делает конкретно, кроме "нахождения в зоне СВО"❓🤔в чём функционал🧐
давать интервью и комментировать чужие бои
+5
-1
+4
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Крыс Пол
Напомнило рассказ Валуева о прилете снаряда Хаймерса. Но если при виде Николая снаряд побоялся взорваться, то Вова героически впитал в себе металлические осколки аки магнит. Радиоактивные люди. Русская версия.
+3
-1
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DrDro
Ответ Крыс Пол
Напомнило рассказ Валуева о прилете снаряда Хаймерса. Но если при виде Николая снаряд побоялся взорваться, то Вова героически впитал в себе металлические осколки аки магнит. Радиоактивные люди. Русская версия.
В том же направлении и задница Рогозина сработала.
+2
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Бониффаций
В ЦУМе только стразами посечь могло. Сказочник.
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maks44
Наиболее тяжело переносится контузия головного мозга, но если его нет, то все проходит гораздо легче.
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RomanRomanov
Получается за контузию еще и 3 ляма получит . Можно на сезон в ЦУМе одеться
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Johnny Walker
🤡
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Мага осторожный
А потом оказалось что это был сон, когда немного задремал на лавочке в ЦУМе
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