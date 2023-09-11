Владимир Минеев: «С релокантами нужно очень жестко работать и разбираться»

Владимир Минеев считает, что власти должны жестко разобраться с релокантами.

«Люди, которые пытались разрушить целостность страны, находясь здесь, и продолжают заниматься этим, находясь там. Ну какое у меня должно быть отношение к ним? Считаю, что по ним должны работать очень жестко и разбираться с ними там, где они находятся. Допустим, как было в Советском Союзе.

Я не за то, чтобы было все жестко. Я за целостность страны. Я считаю, что люди, угрожающие своими высказываниями целостности страны, должны быть нейтрализованы. Нужно сделать так, чтобы они не составляли угрозу. Это не только релоканты. Это могут быть и наши соотечественники, которых тоже немало. Говоря слово «страна», я имею в виду народ, а не какую-то кучку элиты», – заявил боец MMA Владимир Минеев.

Напомним, следующий поединок Минеева пройдет по правилам кикбоксинга против экс-чемпиона Bellator бразильца Рафаэля Карвальо. Бой состоится 15 сентября в Элисте.

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