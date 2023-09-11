Владимир Минеев: «С релокантами нужно очень жестко работать и разбираться»

Теги MMA Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев считает, что власти должны жестко разобраться с релокантами.

«Люди, которые пытались разрушить целостность страны, находясь здесь, и продолжают заниматься этим, находясь там. Ну какое у меня должно быть отношение к ним? Считаю, что по ним должны работать очень жестко и разбираться с ними там, где они находятся. Допустим, как было в Советском Союзе.

Я не за то, чтобы было все жестко. Я за целостность страны. Я считаю, что люди, угрожающие своими высказываниями целостности страны, должны быть нейтрализованы. Нужно сделать так, чтобы они не составляли угрозу. Это не только релоканты. Это могут быть и наши соотечественники, которых тоже немало. Говоря слово «страна», я имею в виду народ, а не какую-то кучку элиты», – заявил боец MMA Владимир Минеев.

Напомним, следующий поединок Минеева пройдет по правилам кикбоксинга против экс-чемпиона Bellator бразильца Рафаэля Карвальо. Бой состоится 15 сентября в Элисте.

Минеев – о нахождении в зоне боевых действий: «Однажды немного контузило, пару дней ничего не слышал»

Минеев раскритиковал Дудя*: «В современной России он ничего из себя не представляет. Любил бы родину, взял бы в руки автомат»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
z3yjyzh29x
А что делать с псевдопатриотами и популистами?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Freddy Durst
Вова давай разберись со мною...Жду в Таиланде тебя клоун
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fedorbazaykin
Я за то что очень жёстко разбираться, потом в следующем абзаце я за то чтобы не жёстко, очень последовательно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Граждане, берегите голову.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оскар Муравьёв
Релоканты что новое слово? А по русски нельзя сказать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома Политов
Такая мощщная у нас страна, что её целостности угрожают высказания релокантов и только их НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ спасёт скрепы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий