Минеев – о шутках про ЦУМ: «Не понимаю, откуда это пошло. Комментарии пишут боты, пытающиеся дискредитировать меня»
Владимир Минеев высказался о шутках про ЦУМ.
«Я, если честно, не понимаю, откуда именно это пошло. Очень много одинаковых комментариев, слово в слово с одними и теми же знаками препинания. От разных ботов, которые просто заполняют все этими словами. И я вижу, что эти боты свою работу ведут планомерно, чтобы меня дискредитировать.
Люди пишут: «Вот как так можно, он же воюет, а почему тогда дерется?» Но это пишут люди, которые вообще не знакомы с тем, что сейчас происходит на передовой. Подразделение проходит три месяца службу, потом проходит ротацию шесть месяцев.
Я нахожусь в зоне проведения СВО с середины февраля. С середины февраля два раза я был в отпуске. Два раза был увольнении, в чем проблема?» – сказал боец ММА Владимир Минеев.
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