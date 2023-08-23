Минеев – о шутках про ЦУМ: «Не понимаю, откуда это пошло. Комментарии пишут боты, пытающиеся дискредитировать меня»

Теги MMA Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев высказался о шутках про ЦУМ.

«Я, если честно, не понимаю, откуда именно это пошло. Очень много одинаковых комментариев, слово в слово с одними и теми же знаками препинания. От разных ботов, которые просто заполняют все этими словами. И я вижу, что эти боты свою работу ведут планомерно, чтобы меня дискредитировать.

Люди пишут: «Вот как так можно, он же воюет, а почему тогда дерется?» Но это пишут люди, которые вообще не знакомы с тем, что сейчас происходит на передовой. Подразделение проходит три месяца службу, потом проходит ротацию шесть месяцев.

Я нахожусь в зоне проведения СВО с середины февраля. С середины февраля два раза я был в отпуске. Два раза был увольнении, в чем проблема?» – сказал боец ММА Владимир Минеев.

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11 комментариев

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Олег Акимов
У Минеева ротации 1 день на передовой, чтобы пофоткаться, потом 6 месяцев, чтобы штаны отстирать
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sanek maloi
Ахахах) я ещё про шубу за тебя помню)))
+7
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+7
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JuVero
до него по любому вопросу можно дозвониться что ли на этой его СВО))
+6
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Орбит Орбит
автоботы
+3
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уличный иуда
"Я, если честно, не понимаю, откуда это пошло, люди не верят что я на передовой, но Гуччи-это тоже своего рода передовая"
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Геннадий Тимченко
Ответ Игорь М.
Хоть один фронтовик на данный момент столько отдыхал и трепался?
был один такой, но сегодня как раз написали, что с его самолётом что-то случилось ☝️
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Мага осторожный
война войной, а денежки зарабатывать надо... только я сомневаюсь что других так же отпускают домой когда они захотят
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Игорь М.
Хоть один фронтовик на данный момент столько отдыхал и трепался?
+1
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GaasJT
Ответ Орбит Орбит
автоботы
Трансформируемся)
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AshAsh
ахах как кассетники пришли - сразу засобирался тренироваться , ну так и скажи - не хочу стать подшипником, так нет льет дрисню вуши
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