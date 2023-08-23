Минеев – о шутках про ЦУМ: «Не понимаю, откуда это пошло. Комментарии пишут боты, пытающиеся дискредитировать меня»

Владимир Минеев высказался о шутках про ЦУМ.

«Я, если честно, не понимаю, откуда именно это пошло. Очень много одинаковых комментариев, слово в слово с одними и теми же знаками препинания. От разных ботов, которые просто заполняют все этими словами. И я вижу, что эти боты свою работу ведут планомерно, чтобы меня дискредитировать.

Люди пишут: «Вот как так можно, он же воюет, а почему тогда дерется?» Но это пишут люди, которые вообще не знакомы с тем, что сейчас происходит на передовой. Подразделение проходит три месяца службу, потом проходит ротацию шесть месяцев.

Я нахожусь в зоне проведения СВО с середины февраля. С середины февраля два раза я был в отпуске. Два раза был увольнении, в чем проблема?» – сказал боец ММА Владимир Минеев.

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