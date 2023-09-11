Минеев – Карвальо: «Оформляй страховку и прихвати костыли. После нашего боя они тебе пригодятся!»

Владимир Минеев обратился к Рафаэлю Карвальо в промо-ролике.

«Карвальо, оформляй российскую медицинскую страховку и прихвати с собой костыли. После нашего боя они тебе пригодятся!» – заявил Владимир Минеев.

Напомним, что Минеев и Карвальо подерутся 15 сентября в Элисте по правилам кикбоксинга. Бой состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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