Хабиб – Джоковичу: «Поздравляю, мой друг. Какое выступление!»

Теги Новак Джокович US Open UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов поздравил Новака Джоковича с победой на US Open.

«Поздравляю, мой друг. Какое выступление!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что Новак Джокович выиграл US Open, обыграв в финале Даниила Медведева – 6:3, 7:6(5), 6:3.

Серб выиграл 24-й титул на турнирах «Большого шлема».

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5 комментариев

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Сергей48
Приятно, когда чемпион поздравляет чемпиона👌
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alex savca
При ковиде биба забыл про дружбу наверное. А когда всё хорошо становится друг детства.
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Karpins
Джокович в курсе, что он друг Хабиба?
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Novax Goat.kovic
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Ответ Mr@k
Какой он те друг??...
Хабиб мне друг, но истина дороже.
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