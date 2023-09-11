Хабиб – Джоковичу: «Поздравляю, мой друг. Какое выступление!»
Хабиб Нурмагомедов поздравил Новака Джоковича с победой на US Open.
«Поздравляю, мой друг. Какое выступление!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что Новак Джокович выиграл US Open, обыграв в финале Даниила Медведева – 6:3, 7:6(5), 6:3.
Серб выиграл 24-й титул на турнирах «Большого шлема».
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