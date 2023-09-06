Хабиб – о весогонках: «Хочется снова испытать эти эмоции. Рядовому болельщику этого не понять»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов заявил, что скучает по весогонкам.

«Честно говоря, хочется еще раз испытать [эти эмоции]. Зачем? Это хороший вопрос. Рядовому болельщику этого не понять. Такие эмоции нигде не получить. Это те эмоции, которые чувствуешь только в тот день, в тот момент и в том состоянии.

Самая счастливая весогонка? Последняя. Она была наполнена разными эмоциями – я знал, что это мой последний бой. Очень хорошо сгонял. Не знаю, какие там видео выходили, но я на позитиве сделал сгонку.

На тот момент я уже скучал, потому что знал, что больше туда не вернусь. Я как мучался, так и наслаждался этим», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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6 комментариев

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Мага осторожный
...Самая счастливая весогонка, я знал что Гейджи куплен...
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as009595@icloud.com
Последняя велогонка где вес не сделал и головой помотал)
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oka79410
конечно самая счастливая весогонка)
ты ведь не до конца согнал вес :)
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Игорь Пичугин
Нет уж, я лучше драться вообще не буду и тем более вес гонять, выпью чекушку, сальцом закушу,
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