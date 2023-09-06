Хабиб – о весогонках: «Хочется снова испытать эти эмоции. Рядовому болельщику этого не понять»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что скучает по весогонкам.

«Честно говоря, хочется еще раз испытать [эти эмоции]. Зачем? Это хороший вопрос. Рядовому болельщику этого не понять. Такие эмоции нигде не получить. Это те эмоции, которые чувствуешь только в тот день, в тот момент и в том состоянии.

Самая счастливая весогонка? Последняя. Она была наполнена разными эмоциями – я знал, что это мой последний бой. Очень хорошо сгонял. Не знаю, какие там видео выходили, но я на позитиве сделал сгонку.

На тот момент я уже скучал, потому что знал, что больше туда не вернусь. Я как мучался, так и наслаждался этим», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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