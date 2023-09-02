Хабиб Нурмагомедов: «Если бы вернулся в 2010 год, то начал бы учить английский. Он был нужен мне для UFC и жизни в Америке»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем бы занялся, если бы мог вернуться в 2010 год.

«Думаю, я бы плотно занялся изучением английского языка. Мы с отцом проходили определенные книжки. Но это не был иностранный язык, это была история. Мы постоянно с ним дискутировали и спорили на разные исторические темы.

Возможно, отец не знал, что английский язык будет так важен для моей карьеры в UFC и жизни в Америке. Думаю, я бы начал изучать английский. Сейчас можно за год, даже за полгода изучить иностранный язык», – заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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8 комментариев

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dreamstep
Английский очень важен если хочешь обладать не только знаниями на своем языке, но и в мире. Поэтому реально его очень полезно учить если хочешь карьеру в каком-то деле построить.
+22
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avcgloronalduMU
советую ему Китайский, чтобы лучше понимать Конфуция
+6
-1
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Ярик01
Мы с отцом проходили определенные книжки - мощно звучит
+4
-2
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Yndestad
А зачем тебе Америка?
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Висита Эльмурзаев
Ответ Yndestad
А зачем тебе Америка?
Это шутка?
0
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RS97
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Ответ Висита Эльмурзаев
Это шутка?
Почему шутка. Вот российский президент того же мнения)
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