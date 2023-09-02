Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем бы занялся, если бы мог вернуться в 2010 год.

«Думаю, я бы плотно занялся изучением английского языка. Мы с отцом проходили определенные книжки. Но это не был иностранный язык, это была история. Мы постоянно с ним дискутировали и спорили на разные исторические темы.

Возможно, отец не знал, что английский язык будет так важен для моей карьеры в UFC и жизни в Америке. Думаю, я бы начал изучать английский. Сейчас можно за год, даже за полгода изучить иностранный язык», – заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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