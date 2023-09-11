Дана Уайт: «Стрикленд – один из самых чокнутых во всем спорте»

Дана Уайт назвал Шона Стрикленда самым чокнутым спортсменом.

«Шон Стрикленд – один из самых чокнутых во всем спорте. От этого парня можно ожидать всего. Но таков бизнес MMA, дамы и господа», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Уайт – о Волкове: «Туиваса бился с настоящим монстром»

Шлеменко – о Стрикленде: «Когда не хватало спарринг-партнеров, звонили Шону и он не раз нас выручал. Он заслужил титул»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS