Шон Стрикленд: «UFC предоставил мне телохранителя, который рассказал историю из спецназа. Теперь я чувствую себя киской»

Теги UFC MMA Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд заявил, что UFC выделил ему телохранителя после драки с фанатом.

«После того, как я ударил того фаната в Сиднее, UFC предоставил мне телохранителя. Спасибо, что не выдвинули обвинения. Но этот телохранитель... Господи, это просто лютый лип. Он рассказал мне одну историю из своего прошлого в спецназе. Теперь я всегда буду чувствовать себя киской в ​​сравнении с ним», – заявил чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

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