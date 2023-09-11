Уайт – о Волкове: «Туиваса бился с настоящим монстром»

Теги UFC Дана Уайт MMA Александр Волков Тай Туиваса Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт похвалил Тая Туивасу за поединок с Александром Волковым.

«Если говорить об ожиданиях, то этот бой их полностью оправдал. Туиваса бился с настоящим монстром, имеющим огромное преимущество в размахе рук и нокаутирующую мощь. Разница в габаритах была колоссальной, но Тай выглядел очень достойно», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Волков победил Тая Туивасу в соглавном событии турнира UFC 293, который прошел в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия).

«Если ты не задушил волка, то он задушит тебя». Александр Волков в соцсетях

Волков – третий в истории UFC боец, победивший удушением Иезекииля

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Абакшин
а бонус зажал
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
хОКкейный батя
че?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
San9
Когда в Волкова перестают верить, он выигрывает. Когда несколько раз победит и дарит надежду, проигрывает. Сейчас очередная смена тренда с мешка-середняка на реального претендента на титульник, значит, к сожалению, поражение близко. Скорее всего оно и случится от победителя пары Блэйдс - Алмейда. В претендентских боях он всегда проигрывает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Where
Ответ j30
Комментарий скрыт
Только не "обновленный" Волков, который сменил тренеров и набрал массу.

Вы просто бои не смотрите, а комментируете всякое, иначе заметили бы прогресс и не звучали глупо.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pronger
Ответ Oleg Where
Только не "обновленный" Волков, который сменил тренеров и набрал массу. Вы просто бои не смотрите, а комментируете всякое, иначе заметили бы прогресс и не звучали глупо.
Кияшко так же в углу Волкова, и он приехал и он был в США, когда Александр готовился
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pronger
Ответ Oleg Where
Ок, не поменял, но очевидно что добавил новых метод. То что старый Волков при том же Кияшко был говном - факта не меняет.
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Where
Ответ Pronger
Комментарий удален пользователем
Так он сейчас нынешний, лучше себя на момент дебюта, разве нет? Я таких чеков на кики у него в жизни не видел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий