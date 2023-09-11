Уайт – о Волкове: «Туиваса бился с настоящим монстром»

Дана Уайт похвалил Тая Туивасу за поединок с Александром Волковым.

«Если говорить об ожиданиях, то этот бой их полностью оправдал. Туиваса бился с настоящим монстром, имеющим огромное преимущество в размахе рук и нокаутирующую мощь. Разница в габаритах была колоссальной, но Тай выглядел очень достойно», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Волков победил Тая Туивасу в соглавном событии турнира UFC 293, который прошел в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия).

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