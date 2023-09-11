Менеджер Бивола: «Наша цель – бой с Бетербиевым. Поединок в приоритете лично для Дмитрия»

Теги Артур Бетербиев Вадим Корнилов Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Менеджер Бивола заявил, что они рассчитают устроить бой с Бетербиевым.

«Как и раньше, наша цель это бой с Артуром Бетербиевым. Поединок в приоритете лично для Дмитрия.

Я предложил всем участникам рассмотреть вариант боя Бивол – Бетербиев на декабрь или январь, если, конечно, Каллум Смит согласился бы подождать и встретиться в итоге с победителем этого поединка, но уже за звание абсолютного чемпиона мира.

Если не будет положительного ответа, то будем рассматривать вариант с Линдоном Артуром, Хайме Мунгией, Радивойе Каладжичем или, может быть, даже с Дэвидом Мореллом», – заявил Вадим Корнилов.

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2 комментария

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Вася Енотов
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Оскар Муравьёв
Корнилов только болтает... А бивол почти год без боёв... Подеритесь уже с кем то в этом году.. Бой с Артуром нереалистичен
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