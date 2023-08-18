Хрюнов объяснил, почему не верит в бой Бивола и Бетербиева: «Этот поединок некому делать»

Теги Владимир Хрюнов Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов считает, что промоутеры не устроят бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Я практически уверен, что боя между ними не будет. Его некому делать, потому что в контрактах у них разные телеканалы, взаимодействовать между собой они не собираются, это два разных бизнеса. Думаю, что разные промоутеры будут охотиться за их титулами по-своему», – сказал Владимир Хрюнов.

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3 комментария

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dedpihto59
А вот если бы мне поручили организовать, всё бы получилось👍, скромно добавил Хрюнов😀
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Ryan T.
Снизойди до этих ноунеймов Дон Хрюнов! Только ты способен организовать всё как надо.
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AVKU
Это правда, но не вся. Ради огромных денег решают вопросы и разных телеканалов, и многие другие. Здесь проблема в том, что за бой двух русских (а для них все, кто из России) очень много денег не дадут. А просто много они заработают и так.
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