Хрюнов объяснил, почему не верит в бой Бивола и Бетербиева: «Этот поединок некому делать»

Владимир Хрюнов считает, что промоутеры не устроят бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Я практически уверен, что боя между ними не будет. Его некому делать, потому что в контрактах у них разные телеканалы, взаимодействовать между собой они не собираются, это два разных бизнеса. Думаю, что разные промоутеры будут охотиться за их титулами по-своему», – сказал Владимир Хрюнов.

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