Батыргазиев – о бое Бивола и Бетербиева: «Не хотел бы видеть это. Они мои соотечественники, пускай у обоих пояса останутся»

Альберт Батыргазиев объяснил, почему не хочет видеть бой между Биволом и Бетербиевым.

«Поединок Бивола с я, как болельщик, не хотел бы видеть. Они мои соотечественники, два чемпиона. Пускай останутся у обоих чемпионские пояса.

Почему не попробовать сменить весовую категорию, подняться, спуститься и начать отбирать титулы у других? В мире много бойцов, профессиональный бокс – это не чемпионат России, где идет отбор.

Можно пуститься во все направления и собирать пояса – в стране будет больше чемпионов. Да и болельщиков наших боксеров не [придется] сталкивать», – сказал олимпийский чемпион .

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