Дмитрий Бивол планирует подраться в октябре. Соперник еще не назначен

Теги Вадим Корнилов Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол планирует провести следующий бой в октябре.

«Планы на октябрь, соперник не определен», – сказал менеджер боксера Вадим Корнилов.

В последний раз Бивол дрался в ноябре-2022, когда победил Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.

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