Дмитрий Бивол планирует подраться в октябре. Соперник еще не назначен

Дмитрий Бивол планирует провести следующий бой в октябре.

«Планы на октябрь, соперник не определен», – сказал менеджер боксера Вадим Корнилов.

В последний раз дрался в ноябре-2022, когда победил единогласным решением судей.

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