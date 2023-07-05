Дмитрий Бивол планирует подраться в октябре. Соперник еще не назначен
Дмитрий Бивол планирует провести следующий бой в октябре.
«Планы на октябрь, соперник не определен», – сказал менеджер боксера Вадим Корнилов.
В последний раз Бивол дрался в ноябре-2022, когда победил Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.
Дмитрий Бивол: «Хочу выйти против Чарло, если он победит Канело»
«Почему ему разрешают драться, а мне нет?» Бивол раскритиковал Бетербиева – не дают бой из-за гражданства России
Комментарии