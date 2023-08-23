Минеев – о возвращении в зону боевых действий на Украине: «Вернусь сразу после боя с Карвальо»

Владимир Минеев рассказал, когда вернется в зону боевых действий на Украине.

«Был запланирован отпуск. Попросил руководство части, чтобы мне согласовали его чуть-чуть пораньше для проведения подготовки и боя. С середины августа нахожусь в Дагестане на учебно-тренировочном сборе.

Отпуск дали на месяц. Сразу после боя с Рафаэлем Карвальо поеду обратно», – сказал чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев.

Поединок по правилам кикбоксинга между Минеевым и Карвальо состоится 15 сентября.

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