Минеев – о возвращении в зону боевых действий на Украине: «Вернусь сразу после боя с Карвальо»

Теги MMA Владимир Минеев Рафаэль Карвальо Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев рассказал, когда вернется в зону боевых действий на Украине.

«Был запланирован отпуск. Попросил руководство части, чтобы мне согласовали его чуть-чуть пораньше для проведения подготовки и боя. С середины августа нахожусь в Дагестане на учебно-тренировочном сборе.

Отпуск дали на месяц. Сразу после боя с Рафаэлем Карвальо поеду обратно», – сказал чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев.

Поединок по правилам кикбоксинга между Минеевым и Карвальо состоится 15 сентября.

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4 комментария

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Ловушка Джокушкера
А ты там был, 🤡?
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Бониффаций
Правильно, возвращайся. Иначе все Гуччи разберут.
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Бровь Анчелотти
Как надоел этот клоун
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Мага осторожный
по ходу в ЦУМе распродажи начинаются
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