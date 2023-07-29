Монсон – о решении Минеева стать добровольцем: «У меня огромное уважение к Владимиру. Настоящий русский мужик, горжусь им»

Теги MMA Джефф Монсон Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон высказал свое отношение к Владимиру Минееву.

«У меня огромное уважение к Владимиру Минееву. Он ставит нужды русских и людей Донбасса выше своих собственных. Он служит ярким примером самопожертвования. Он добился успешной карьеры, престижа, заработал денег и готов всем этим пожертвовать, помогая людям Донбасса. Поэтому к таким людям я испытываю только огромное уважение. Он смелый, настоящий русский мужик, и я очень горжусь им», – заявил боец MMA Джефф Монсон.

Напомним, что в 2022 году Владимир Минеев приостановил карьеру в MMA и отправился добровольцем в зону боевых действий.

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7 комментариев

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Фифа Алекс
Вижу этого добровольца раз в две недели!Джеф,а ты что не русский,давай в Марик,в тыл,посидишь тоже тушонки похаваешь)))кто не видел посмотрите последние фото патриота,нажрал кил 30!
+2
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+2
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⚽️JuventuS⚽️
Он же по повестке мобилизовался , или это и называется доброволец ?
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Sobachkin
Доброволец в соц сетях и ЦУМ...
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Борщ со сметанкой
Какие добровольцы, такая и армия
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Kanan Jarrus
инстаграмнве патриоты за чашкой фраппучино в цуме обмениваются любезностями пока настоящие воины погибают по обе стороны
мерзость
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AshAsh
мразота какая, сидит в тепле и стрижет баблосики науськивая других умирать
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Фифа Алекс
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
Он же по повестке мобилизовался , или это и называется доброволец ?
сам пошел,но пошел это мягко сказано)))
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