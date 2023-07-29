Монсон – о решении Минеева стать добровольцем: «У меня огромное уважение к Владимиру. Настоящий русский мужик, горжусь им»

Джефф Монсон высказал свое отношение к Владимиру Минееву.

«У меня огромное уважение к Владимиру Минееву. Он ставит нужды русских и людей Донбасса выше своих собственных. Он служит ярким примером самопожертвования. Он добился успешной карьеры, престижа, заработал денег и готов всем этим пожертвовать, помогая людям Донбасса. Поэтому к таким людям я испытываю только огромное уважение. Он смелый, настоящий русский мужик, и я очень горжусь им», – заявил боец MMA Джефф Монсон.

Напомним, что в 2022 году Владимир Минеев приостановил карьеру в MMA и отправился добровольцем в зону боевых действий.

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