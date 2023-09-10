Уайт – о победе Стрикленда над Адесаньей: «Больше 20 лет я слышу тех, кто не разбирается в ММА. Всегда говорю: «Не делайте выводов до начала боя»

Теги UFC Дана Уайт средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт прокомментировал победу Шона Стрикленда в бою с Исраэлем Адесаньей.

«Я уже 20 лет вижу в интернете слова тех, кто не разбирается в боях. Не буду сидеть и говорить здесь, что увидел то, чего ожидал. Но я всегда говорю: «Не делайте выводов до начала боя».

Адесанья выглядел так, будто его снимают в слоу-мо. Он казался действительно очень напряженным, медлительным.

Шон вторгся на чужую аудиторию, весь мир говорил о нем всякую чушь, что он не сможет это сделать. Его котировали 7 к 1, а он едва не прикончил Иззи в первом раунде.

А теперь Шон – чемпион мира. Это говорит нам, насколько ММА – сумасшедший вид спорта», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Адесанья после проигрыша Стрикленду: «Побуду с семьей, а затем обращусь к людям»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artem klishin
имхо фейки Адесаньи не работали, как это обычно происходит. я полагаю, что его очень хорошо изучил тренерский штаб Стрикленда, а ещё сказалась помощь Перейры. Стрикленд постоянно давил и не боялся идти вперёд, очевидно, понимая, когда это нужно делать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий