Уайт – о победе Стрикленда над Адесаньей: «Больше 20 лет я слышу тех, кто не разбирается в ММА. Всегда говорю: «Не делайте выводов до начала боя»
Дана Уайт прокомментировал победу Шона Стрикленда в бою с Исраэлем Адесаньей.
«Я уже 20 лет вижу в интернете слова тех, кто не разбирается в боях. Не буду сидеть и говорить здесь, что увидел то, чего ожидал. Но я всегда говорю: «Не делайте выводов до начала боя».
Адесанья выглядел так, будто его снимают в слоу-мо. Он казался действительно очень напряженным, медлительным.
Шон вторгся на чужую аудиторию, весь мир говорил о нем всякую чушь, что он не сможет это сделать. Его котировали 7 к 1, а он едва не прикончил Иззи в первом раунде.
А теперь Шон – чемпион мира. Это говорит нам, насколько ММА – сумасшедший вид спорта», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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