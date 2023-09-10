Уайт – о победе Стрикленда над Адесаньей: «Больше 20 лет я слышу тех, кто не разбирается в ММА. Всегда говорю: «Не делайте выводов до начала боя»

Дана Уайт прокомментировал победу Шона Стрикленда в бою с Исраэлем Адесаньей.

«Я уже 20 лет вижу в интернете слова тех, кто не разбирается в боях. Не буду сидеть и говорить здесь, что увидел то, чего ожидал. Но я всегда говорю: «Не делайте выводов до начала боя».

Адесанья выглядел так, будто его снимают в слоу-мо. Он казался действительно очень напряженным, медлительным.

Шон вторгся на чужую аудиторию, весь мир говорил о нем всякую чушь, что он не сможет это сделать. Его котировали 7 к 1, а он едва не прикончил Иззи в первом раунде.

А теперь Шон – чемпион мира. Это говорит нам, насколько ММА – сумасшедший вид спорта», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Адесанья после проигрыша Стрикленду: «Побуду с семьей, а затем обращусь к людям»