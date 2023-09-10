Адесанья отказался общаться с прессой после проигрыша Стрикленду: «Не собирался много болтать даже после победы»
Исраэль Адесанья не ответил на вопросы прессы после проигрыша.
«Выигрыш или поражение, я не собирался сегодня много болтать. Сегодня я проиграл тому, кто был лучше.
Прямо сейчас я хочу быть с людьми, которые заботятся обо мне: с семьей и моей командой. Они ждут меня, и я пойду к ним.
Но оставлю вас в руках человека, который намного умнее меня, моего тренера Юджина Бармена», – сказал Исраэль Адесанья, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.
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Адесанья сенсационно проиграл Стрикленду и чуть не улетел в нокаут. Полное уничтожение от самого радикального чемпиона
Но я думаю, что Адесанья после победы в реванше с Перейрой уже не имеет той мотивации или злости как с Костой!
Ну и с Шоном у них не было вражды, возможно Шон напрягал, но «rivalry” как с Алексом или Костой у них не было.
В общем думаю Иззи не вернется на свой уровень. Он был активным бойцом. Видно ментально перегорел уже. Да и он не молодеет. Пару боев и на пенсию скорее всего.
Бой с Перейрой это был последний пазл в его карьере. Вверх он не поднимется, а в этом весе он уже всего добился.