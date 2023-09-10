Адесанья отказался общаться с прессой после проигрыша Стрикленду: «Не собирался много болтать даже после победы»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Шон Стрикленд UFC 293 Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья не ответил на вопросы прессы после проигрыша.

«Выигрыш или поражение, я не собирался сегодня много болтать. Сегодня я проиграл тому, кто был лучше.

Прямо сейчас я хочу быть с людьми, которые заботятся обо мне: с семьей и моей командой. Они ждут меня, и я пойду к ним.

Но оставлю вас в руках человека, который намного умнее меня, моего тренера Юджина Бармена», – сказал Исраэль Адесанья, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

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7 комментариев

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Костя Кот
Ответ Саламбек Алаев
Анимешник без уважения абсолютно .
на должном уважении
+4
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Игорь Пичугин
И это правильно Иззи!
+3
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Tseren031293
Надо отдать должное Шону- красавчик !
Но я думаю, что Адесанья после победы в реванше с Перейрой уже не имеет той мотивации или злости как с Костой!
Ну и с Шоном у них не было вражды, возможно Шон напрягал, но «rivalry” как с Алексом или Костой у них не было.
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Профессор из Кобхэма
У меня сложилось впечатление, что Иззи устал от спорта. Перед боем никакой энергии от него не исходило, вряд ли этот бой его мотивировал.

В общем думаю Иззи не вернется на свой уровень. Он был активным бойцом. Видно ментально перегорел уже. Да и он не молодеет. Пару боев и на пенсию скорее всего.

Бой с Перейрой это был последний пазл в его карьере. Вверх он не поднимется, а в этом весе он уже всего добился.
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Val Smith
Ответ Tseren031293
Надо отдать должное Шону- красавчик ! Но я думаю, что Адесанья после победы в реванше с Перейрой уже не имеет той мотивации или злости как с Костой! Ну и с Шоном у них не было вражды, возможно Шон напрягал, но «rivalry” как с Алексом или Костой у них не было.
Соглашусь в том плане что он не готов был в рубку идти со Стриклэндом даже в последнем раунде. Посмотрим найдет ли он мотивацию вернуться.
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sanek maloi
Можно по разному относиться к Изи, но он на самом деле крутой чемп, от соперников не бегал, титул защищал часто, 2 раза в год, это сейчас редкость для чемпа, в 22году даже 3 раза, весь топ среднего веса перебил, поднимался в полутяжи. Ему сейчас лучше всего отдохнуть от титульных боёв, хотя бы до лета, он просто уже наелся, одни титульники были.
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