Адесанья отказался общаться с прессой после проигрыша Стрикленду: «Не собирался много болтать даже после победы»

Исраэль Адесанья не ответил на вопросы прессы после проигрыша.

«Выигрыш или поражение, я не собирался сегодня много болтать. Сегодня я проиграл тому, кто был лучше.

Прямо сейчас я хочу быть с людьми, которые заботятся обо мне: с семьей и моей командой. Они ждут меня, и я пойду к ним.

Но оставлю вас в руках человека, который намного умнее меня, моего тренера Юджина Бармена», – сказал , отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

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